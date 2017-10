Saisonbeginn auf den Kunsteisbahnen und offizielle Eröffnung Hallenbad Eglisee

Mit der Eröffnung der Kunsteisbahnen Margarethen und Eglisee beginnt am 28. Oktober 2017 in Basel die Eislaufsaison, welche bis zum 4. März 2018 dauert. Die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit sind auf beiden Kunsteisbahnen von Montag bis Freitag jeweils von 10.00 bis 22.00 Uhr. Am Samstag und Sonntag sind die Kunsteisbahn Margarethen und Eglisee jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Angepasste Eintrittspreise und Kartenzahlung auf Kunsteisbahn Eglisee

Die Eintrittspreise für die Kunsteisbahnen Margarethen und Eglisee wurden gegenüber der vorhergehenden Saison angepasst. Ein Einzeleintritt kostet neu 7.50 Franken für Erwachsene (bisher 7.00 Franken) und 4.50 Franken für Lehrlinge/Studenten (bisher kein Rabatt). Der Einzeleinritt für Kinder (6 bis 16 Jahre) wurde gesenkt und kostet neu 3.00 Franken (bisher 4.00 Franken). Ebenfalls angepasst wurden die Preise für 10-er Abonnemente. Für Erwachsene kosten diese neu 67.50 Franken (bisher 63.00 Franken), für Kinder neu 27.00 Franken (bisher 36.00 Franken). Die Preise der Saisonabonnemente kosten für in Basel wohnhafte Personen wie bisher 110.00 Franken (Erwachsene) bzw. 60.00 Franken (Kinder). Neu zahlen auswärtige Gäste für das Saisonabonnement 140.00 Franken (Erwachsene) und 75.00 Franken (Kinder). Bestehende 10-er Abonnemente der Gartenbäder können neu auch auf den Kunsteisbahnen verwendet werden. Auf der Kunsteisbahn Eglisee kann neu auch mit Kreditkarte bezahlt werden. Akzeptiert werden Maestro, PostFinance Card, Visa und Mastercard.

Tag der offenen Tür Kunsteisbahn und Hallenbad Eglisee

Mit dem Beginn der Eislaufsaison findet auf der Kunsteisbahn Eglisee und im neuen Hallenbad Eglisee am 28. Oktober 2017 von 10.00 bis 22.00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. An diesem Eröffnungstag wird kein Eintritt verlangt (exklusiv Schlittschuhmiete). Die Bevölkerung ist eingeladen, die neue Schwimmhalle und die sanierte Kunsteisbahn mit dem zusätzlichen neuen kleinen Eisfeld zu besichtigen und zu nutzen. Neben Darbietungen des Schwimmvereins beider Basel (SBV) werden auch Führungen durch die neue Kältezentrale angeboten.

Eis-Disco und Gratis uffs Glattyys

In der kommenden Saison finden drei Eis-Discos jeweils an einem Samstagabend auf der Kunsteisbahn Margarethen statt (18. November 2017, 16. Dezember 2017, 27. Januar 2018). Der Einritt beträgt für Kinder, Schülerinnen und Schüler 7.00 Franken und für Erwachsene (ab 16 Jahren) 10.00 Franken.

Der Aktionstag «Gratis uffs Glattyys» wird auch in diesem Jahr erneut für die Bevölkerung angeboten und findet am Sonntag, 3. Dezember 2017 statt. Auf Eintrittsgebühren und Mietgebühren für die Schlittschuhe wird an diesem Sonntag auf den Kunsteisbahnen Eglisee und Margarethen verzichtet. Zudem wird ein den Besucherinnen und Besuchern ein spannendes Rahmenprogramm geboten.