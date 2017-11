Saisonstart: Seit heute sind alle Kunsteisbahnen geöffnet

Am 9. November 2017 findet der Nationale Zukunftstag statt. Auch an der FHNW können an diesem Tag Kinder und Jugendliche ihre Bezugspersonen am Arbeitsplatz begleiten und an spannenden Workshops teilnehmen. Die FHNW will den Nationalen Zukunftstag zudem dazu nutzen, Schülerinnen und Schülern Perspektiven für neue und «untypische» Berufe aufzuzeigen und für eine offene Berufswahl zu sensibilisieren.