Saisonstart für Allianz Cinema auf dem Münsterplatz

Am 2. August startet das Open-Air-Kino mit der Vorpremiere «The Extraordinary Journey Of The Fakir», der auf dem gleichnamigen Bestseller des französischen Autors Romain Puértolas basiert, in die Kinosaison 2018. Ausserdem dürfen sich Kinobegeisterte auf weitere Vorpremieren wie «Book Club», «Tout le monde debout» oder aber «Everybody Knows», den ersten spanischen Film des zweifachen Oscar Gewinners Asghar Farhadi, der das diesjährige Cannes Film Festival eröffnen durfte, freuen.

Aktuelle Filme

Auch aktuelle Sommerblockbuster müssen die Kinobesucher in diesem Sommer nicht missen – so wird neben vielen weiteren Filmen das mit grosser Spannung erwartete Sommer-Highlight «Mamma Mia! Here We Go Again», «Ocean’s 8» und «Jurassic World: Fallen Kingdom» die Besucher auf dem Münsterplatz zum Schwärmen bringen. An der Allianz Family Night zeigt Allianz Cinema für Gross und Klein den Film «Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub». Für Kinder bis 14 Jahre ist dieser Abend dank der Allianz kostenlos.

Programm-Highlights

Mit der Komödie «Die letzte Pointe» vom Regisseur Rolf Lyssy kommen Zuschauer in diesem Jahr in den Genuss seines aktuellen Films. Darin thematisiert der 81-jährige Regisseur von «Die Schweizermacher» auf humorvolle und sympathische Weise das ernste Thema des selbstbestimmten Sterbens. Die Schweizer Filmeperle wird in Anwesenheit von Rolf Lyssy gezeigt.



Besucher des Films «The Greatest Showman» bekommen vor dem Hauptfilm noch ein Basler Highlight zu sehen: Der 30-minütige, international viel beachtete schwarz-weiss Stummfilm «The Story Of L’Homme Cirque» des Basler Filmemachers Michael Flume wird am Abend zusammen mit dem Hauptdarsteller, Seiltänzer und Performer David Dimitri mit einer spektakulären Einlage eröffnet. Die verschiedenen historischen Basler Schauplätze und zahlreichen prominenten Akteure der Stadt versetzen die Zuschauer zurück in die Zeit von Charlie Chaplin.

Weitere Besonderheit

Eine weitere Besonderheit in dieser Saison ist der Film «WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt», welcher als bester Deutscher Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Er zeigt auf eindrückliche Weise die dreieinhalbjährige Reise eines jungen Paares per Landweg um den ganzen Globus. Das deutsche Paar wird vor dem Film in Basel einige spannende Einblicke zum Film geben.

Fokus Basel

Am Fokus Basel Abend wird der 2016 in Locarno als bester Film nominierte «Marija» des Basler Regisseurs Michael Koch gezeigt. Flankiert von drei Basler Kurzfilmen steht dieser Abend ganz im Zeichen des Basler Filmschaffens. Dank der freundlichen Unterstützung des Swisslos-Fonds Basel-Stadt ist dieser Abend für alle Besucher kostenlos.

Neuer Gastronomiepartner

Die Markthalle Basel ist ab diesem Jahr der neue Gastronomiepartner von Allianz Cinema und bewirtet am Open-Air-Kino mit fünf verschiedenen Ständen die Kinobesucher mit einem abwechslungsreichen gastronomischen Programm: Acento Argentino, welcher bereits im letzten Jahr dabei war, wird durch «I love Sushi», «La Taparia» und «Aruni’s Thai » sowie «The Codfather» ergänzt.

Nachwuchsförderung

Beim alljährlichen Academy Day erhalten Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren erneut die einmalige Möglichkeit, einen Tag lang hinter die Kulissen des Open-Air-Kinos zu werfen. Kinobegeisterte Jugendliche können sich auf der Website anmelden.