Samstagsflug über Riehen: Deutscher Hubschrauber unterstützt Basler Polizei

Unruhe in Riehen am Samstagmorgen. Schon um acht Uhr morgens kreiste über der Basler Landgemeinde ein Hubschrauber. Der Grund dafür war eine Verfolgungsjagd der Basler Polizei. Eine Polizeipatrouille hatte eine Lörracher Automobilisten kontrollieren wollen, der mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war und sich der Kontrolle entzog. Als der Autofahrer bei Grenzach-Whylen über die Grenze flüchtete, bekamen die örtlichen Polizisten Unterstützung aus der Luft. Wie Polizeisprecher Toprak Yerguz gegenüber barfi.ch betonte, sei der Deutsche Hubschrauber bereits in der Luft gewesen. Schliesslich gelang es auf der Deutschen Seite der Grenze den Baslern die Flüchtenden zu stoppen. Allerdings sprangen zwei Männer sofort aus dem Auto und flüchteten. Zurück blieb eine Frau, wie die Polizeidirektion Freiburg im Breisgau meldete. Während die Basler Polizisten die Verdächtige und das Fahrzeug an die Rheinfelder Polizei übergaben, vermuten die Deutschen Beamten, dass der Fahrer wahrscheinlich wegen Drogenmissbrauchs vor der Polizei geflüchtet sei. Die Ermittlungen würden noch laufen.