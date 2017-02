Sandoz Pharmaceuticals: als Toparbeitgeber ausgezeichnet

Wer erinnert sich nicht an die Zeit, als der Dienstag in Basel der wichtigste Tag für den Ausgang und das «Des Arts» die Adresse dafür war? Die Rhyschänzli-Gruppe, welche die traditionsreiche Bar im vergangenen Jahr übernommen hat, will ihre ruhmreiche Vergangenheit wiederbeleben und bringt am 21. Februar 2017 den Afterwork-Dienstag wieder zurück.