Mit der Ankunft des Frühlings ist die Grippewelle in Basel und der Schweiz zu Ende gegangen. In der Woche vor dem 14. März meldeten 125 Ärztinnen und Ärzte noch 5,5 Verdachtsfälle auf 1000 Arztbesuche. In den meisten Regionen gab es noch sporadisch Grippefälle, jedoch nicht in Basel.