Santi Klaus im Basler Supermarkt: Weihnachten vor der Herbstmesse?

Kaum sinken die Temperaturen unter die 20 Grad Marke, verändert sich das Sortiment der Detailwarengeschäfte in Windeseile. Weg mit der Badehose, kühlende Glacés verschwinden wieder in dunklen Ecken und exotische Früchte sind kaum auffindbar. Na gut, letztere werden sowieso importiert. Aber noch bevor die erste Schneeflocke sich schon nur ansatzweise in den Wolken bildet, lacht schon der Santiglaus vom Lebkuchengebäck. Glauben Sie nicht? Hier ist der Beweis:

Tatsächlich hat sich der «Spar» in der Steinenvorstadt dafür entschieden, den ganzen Herbst zu überspringen und jetzt schon das Weihnachtssortiment aus dem Lager zu holen. Noch nicht in dem Ausmass, das man vom Dezember kennt – trotzdem ungewohnt. Als würde man die Übergangsjacke dieses Jahr im Estrich hängen lassen und sich gleich in die dicken Winterkleider stürzen. Trotz Temperatursturz: so kalt ist es nun auch wieder nicht.

Bei den Grossen gibts noch Herbst

Im Coop und Migros wird man damit noch halbwegs verschont. Lebkuchenspezialitäten liegen dort zwar auch schon bereit, jedoch präsentieren die sich in herbstlichem Sujet. Bei uns in Basel kommt damit ja auch ein wenig Herbstmesse-Stimmung auf, die bekanntlich den Höhepunkt der Übergangssaison bildet. So ist das stimmig und es wirkt nicht allzu merkwürdig. Erst auf den Oktober hin wird Coop langsam die Adventsdeko aus dem Keller holen, also dann, wenn in Basel noch Herbstmesse gefeiert wird – diese findet übrigens dieses Jahr vom 28. Oktober bis 12. November statt. Für Coop ist das mittlerweile Routine: «Wir starten mit dem Verkauf von Weihnachtsartikeln schon seit vielen Jahren immer zur gleichen Zeit», so Mediensprecherin Andrea Bergmann gegenüber barfi.ch.

Auch bei der Migros sind die Lebkuchen schon im Sortiment. Das würde bei Kunden regelmässig zu Verwirrungen führen: «Immer im Herbst wenn die Lebkuchen wieder in die Filialen kommen, sind manche Kunden der Meinung es handle sich bereits um erste Weihnachtsprodukte. Dem ist aber nicht so», sagt Migros-Mediensprecherin Monika Weibel.

Auch wenn bei uns zwar noch nicht Herbstmesse ist, wird die Produktauswahl, die seit Anfang September in den Filialen zu finden ist, intern «Chilbi-Sortiment» genannt. Denn in Zürich sei zu dieser Zeit ja auch das Knabenschiessen. Und geplant wird überregional. «Das spezielle Sortiment besteht beispielsweise aus Magenbrot, kleinen, mit Schokolade überzogenen herzförmigen Lebkuchen, Dirkel und Elisenkuchen.» Bis das richtige Magenbrot wieder verzehrt werden kann dauert es noch ein wenig. Denn das gibt es nur an der Basler Herbstmesse. Und bis es so weit ist, dauert es tatsächlich nicht mehr lange.