Santihans wächst und verdrängt: Vom Arbeiterquartier zur hippen Chemie-Ecke in wenigen Schritten

Santihans, oh, Santihans, wie bist du auch gewachsen! Hier vergnügen sich die Studenten in ihren hübschen Wohngemeinschaften, dort kiffen ein paar Jugendliche im hübschen Park, wo einst die alte Stadtgärtnerei gestanden hatte, und an der Elsässerstrasse warten sie immer noch auf den Elfer. Es ist ein sonniger Donnerstagnachmittag, die Sonne scheint schief durch die Strassenschluchten, die sich vom Rhein bis zum Kannenfeldpark hochziehen. Die Strasse ist betriebsam, der Elfer bald voll.

Das alte Industriequartier im Norden blüht. Wo die Novartis ihren prächtigen Campus erstellt hat und der Voltaplatz die wohl komplizierteste Basler Kreuzung aller Zeiten geworden ist, zieht es die Menschen hin – Menschen aller Art. Das Quartier ist hinter dem Gundeli dasjenige mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. 18’744 waren es im Februar 2017, nur 174 weniger als im Quartier Gundeldingen, wo 18’891 Menschen leben. Es braucht nicht mehr viel, dann ist die kleine Stadt in der Stadt als Spitzenreiter der Quartiere deklassiert.

Ausländeranteil immer noch hoch

Sitzen am Voltaplatz.

Mit gutem Grund. Das St. Johann blüht einfach so vor sich hin, still und an einigen Ecken prächtig, an anderen eher dürftig, aber die Entfaltung ist unaufhaltsam. Während sich rund um die Elsässerstrasse das hippe Basel mit den verqueren Sonnenbrillen mit der Kundschaft der Dönerläden und den Alteingesessenen vermengt, entstehen laufend Wohnsiedlungen und bald auch ein weiteres Gewerbegebiet auf dem Lysbüchel-Areal. Der Bahnhof St. Johann sieht zwar nach der Aufwertung immer noch etwas fehl am Platz aus, modern und ein ordentlich zubetoniert, aber das Leben kommt langsam an. Das Quartier, das prozentual noch einen grösseren Ausländeranteil als das Gundeli ausweist, entdeckt sich gerade neu.

Von allen städtischen Gebieten hat die eigenständige Gemeinde Riehen natürlich immer noch am meisten Einwohner: 21’004 Menschen wohnten im Februar dort, wie das Statistische Amt Basel-Stadt mitteilte. Dann folgen Gundeli und Santihans, und mit 16’706 Einwohnern nimmt das Iselin den dritten Platz auf städtischem Boden ein. Das Matthäus-Quartier im Kleinbasel, in dem immer noch mehr Ausländer als Schweizer wohnen, steht mit 15’960 Einwohnern auf Platz vier: 8’101 ausländische Staatsangehörige kamen hier vergangenen Monat auf 7’859 Schweizerinnen und Schweizer.

Paradies für Wohngemeinschaften

Die Elsässerstrasse als Schlagader.

Das Wachstum hat natürlich auch mit vermehrtem Wohnungsbau zu tun. Dabei standen die grossen Quartiere nicht mal besonders im Vordergrund: Ein Blick in die Wohnbaustatistik zeigt, dass in diesem Bereich 2016 vor allem das Hirzbrunnenquartier im Kleinbasel mit der Schorenüberbauung den Spitzenplatz einnahm. Die über 150 neuen Wohnungen führten zu einem Anstieg von 3,3 Prozent im gesamten Wohnungsbestand. Ebenfalls profitiert vom Bau hatte die Breite, wo sich der Gesamtwohnungsbestand um 2 Prozent erhöhte; hier war es der Überbauung auf dem Kestenholz-Areal zu verdanken, die über 100 neue Wohnungen ins Quartier brachte. Das Gesamtwachstum an neuen Wohnung betrug vergangenes Jahr in Basel 0,4 Prozent, gemessen am Gesamtbestand.

Das St. Johann ist nicht nur bei ausländischen Staatsangehörigen beliebt, die im Bereich des Novartis-Campus arbeiten. Auch Studenten finden hier noch viele Wohnungen zu erschwinglichen Preisen; dann entstehen dort oft Wohngemeinschaften mit mehreren Personen. Ein Phänomen, das lange Zeit im Gundeli vorherrschte, sich aber immer mehr auch ins Santihans verlagerte. Die Studierenden treiben damit auch die Durchmischung des Quartiers an; viele bleiben schliesslich auch nach Auflösung der WG dort.

Coole Studis, coole Beizen

Der «Bierjohann», ein hübsches Lokal, das sich auf Biersorten spezialisiert hat.

Ursprünglich verdankt das Quartier seinen Namen dem Johanniterorden, der 1206 eine Niederlassung in der Umgebung hatte; Spuren davon sind allerdings keine mehr vorhanden. Dafür sind die Spuren der Industrialisierung mehr als ausgeprägt: Die Voltamatte und die gleichnamige Strasse mit dem Platz sind Überbleibsel von Untenernehmen, die massgeblichen Stromverbrauch hatten. Die grosse Transformatorenstation der Industriellen Werke Basel wird auch nicht mehr als solche benötigt, die Voltahalle glänzte mit mehreren Zwischennutzungen. Gerade das Gebiet rund um den Novartis-Campus ist zu einem modernen urbanen Zentrum jenseits des Zentrums geworden. Etwas, worauf das Gundeli noch warten kann; erst, wenn die Umbauprojekte der Christoph Merian-Stiftung auf dem Dreispitz wirklich Dynamik entfalten, wird das Quartier im Süden diesbezüglich nachziehen können.

Das Santihans bleibt damit ein sozialer Brennpunkt der Stadt. Aber einer, der sich über ein grosse Fläche verteilt dynamisch entwickelt: Die so genannte Gentrifizierung des ehemaligen Arbeiterquartiers nimmt durch die Anzahl gediegener Lokale und glänzender Neubauten ebenso an Fahrt auf: Günstiger Wohnraum für sozial Schwächergestellte droht zu verschwinden, einkommensstarke Mehrverdienerhaushalte nehmen zu – da zählen mittelfristig studentische Wohngemeinschaften dazu. Vier Studierende mit einem halbwegs lukrativen Nebenjob oder mittelständischem Familienhintergrund können sich eine grosse Neubauwohnung eher leisten als eine Migrantenfamilie, die sich durch einen Mindestlohn finanziert.

Seid willkommen, es wurde eben teuer saniert

Wuchtige Überbauung am Voltaplatz.

Das muss nicht unbedingt zwischenmenschliche Spannungen auf der Strasse befeuern, es belastet aber die sozialen Strukturen eines Quartiers. Sanierungen, bei denen Einkommensschwächeren gekündigt wird, um den Mietzins zu erhöhen, sind keine Seltenheit. Die Pensionskasse des Kantons lebte das Vorgehen unter anderem an der Mühlhauserstrasse selbst vor, wo teils langjährige Kantonsangestellte die Kündigung erhalten hatten. Mittlerweile hat die Pensionskasse eingelenkt und ist einen Schritt auf die Mieter zugegangen. Der Streit zwischen Mieterschaft und Eigentümer hält aber immer noch an und illustriert damit den Verdrängungskampf in einem äusserst dynamischen Quartier an der Schlagader zur lukrativen Pharmabranche.

Während also das neue Biozentrum des Kantons in die Höhe schiesst, während selbst die harzig angelaufene Vermietung der Riesenüberbauung am Voltaplatz langsam funktioniert und hübsche In-Lokale wie der «Bierjohann» und das «Voltabräu» auch abends eine gediegene Klientel in die Ecke ziehen, brodelt unter der Oberfläche der Verdrängungskampf um den attraktiven Wohnraum im Quartier. Der Boden im Kanton ist beschränkt und ehemalige Schlafquartiere werden durch wirtschaftliche Erfolge internationaler Firmen zu pulsierenden Ecken der Stadt. Das St. Johann lebt diese Entwicklung gerade vor.

Und als nächstes: Klybeck und Kleinhüningen

Das neue Basler Biozentrum hinter dem Unikinderspital an der Grenze zur Innenstadt.

Wem das bereits zu stark entwickelt ist, der kann gleich über den Rhein springen: Dort findet gerade die Entwicklungsarbeit auf dem Klybeck-Areal statt. Zusammen mit Kleinhüngingen hat das Quartier knapp 10’000 Einwohner; es ist noch einigermassen klein. Der Kanton aber hat dort schon die nächsten Pläne: Das heute in sich geschlossene Areal soll zu einem neuen Quartier werden. Aktuell laufen Planungsprojekte, Ende Monat gibt es eine Begehung für die Medien.

Der Norden der Stadt boomt also gerade munter vor sich. Fertig Industrie, neue Wohnquartiere müssen her. Und das Santihans, wo man sich einst noch mit dem Schlachtruf «Freiraum» bitter um den Abbriss der alten Städtgärtnerei bekriegte, ist heute ein Paradebeispiel für die Entwicklung. Es ist das neue Gundeli im Norden: Hip, jung und doch noch durchmischt genug, um für mittelständische Schweizer Qualitätsstandards als gemütlich aufgewertet zu gelten.

