Schaumschlägerei um Schaumküsse

Für all jene, die die klebrige Debatte bis anhin verpasst haben, fassen wir kurz zusammen: Eine gewisse Firma Dubler aus Waltenschwil verkauft weissen Schaum in Schokokleid, Mohrenköpfe, werden sie dort genannt. Ein ad hoc-Komitee mit dem vielsagenden Namen «Komitee gegen rassistische Süssigkeiten» startete diesen Monat auf der Plattform change.org eine Petition gegen das Familienunternehmen und den Namen «Mohrenkopf», den es in dieser Form schon seit 1946 gibt. Der Petitionstext wirft die Frage auf: «Warum will die Schweiz ihr Dessert gerne exotisch, sprich rassistisch, kolonialistisch halten?» Mittlerweile haben sich viele Personen, Experten und direkt Betroffene darüber geäussert. Allen voran der Besitzer der Firma, der sich vehement gegen eine Anpassung des Namens wehrt. Die Emotionen gehen hoch in den Diskussionen – viele Medien haben auch versucht das Thema sachlich anzugehen und eine ernsthafte, faktenbasierte Diskussion zu fördern. Doch ein Blick auf die Kommentarspalten zeigen, das ist offenbar schwierig.

© barfi.ch

Schliesslich gibt es nicht nur die Firma Dubler, die «Mohrenköpfe» anbietet. Auch im Baselland werden solche produziert und unter diesem Namen verkauft bei dem Familienunternehmen Othmar Richterich AG in Laufen. Auch in Basel gibt es eine Filiale in der Steinentorstrasse 30. Seit mehr als 65 Jahren wird hier die süsse Sünde produziert und die Laufener haben eine ganz eigene Definition der Herkunft des Namens «Mohren». Dies sei kein Anspiel auf dunkelhäutige Menschen, sondern ein Begriff, mit dem die «Laufner» bezeichnet würden. Der Ursprung des Namens soll weiter im Wort «Moor» liegen, was wiederum ein altertümlicher Ausdruck für «Wildsäue» sei.

Die Diskussion hat Auswirkungen auf die Arbeit dem der Othmar Richterich AG, seitdem schweizweit über die Namensgebung diskutiert werden wird: «Ja, wir kommen gar nicht mehr zum «richtigen» Arbeiten wegen dem Thema,» meint Sprecherin Claudia Deiss. Dabei gibt die Produktion von M-Köpfen doch viel zu tun. Nähere Einblicke finden Sie in unserem heutigen Mimpfeli.

Zum Schluss: Über Recht und Unrecht einer solchen Diskussion und deren Inhalt soll sich jeder ein eigenes Bild machen. Diskussion und Konsensfindung haben in der Schweiz ja Tradition. Ob mit Mohrenköpfen, Schokoküssen oder Gummibärchen – geniessen Sie Ihren Sonntagabend!