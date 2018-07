Schloss Bottmingen ist neu Mitglied der Jeunes Restaurateurs

Die Vereinigung JRE ist seit 1974 europaweit als Netzwerk für junge Köche tätig. Allen Mitgliedern gemeinsam sind die der Vereinigung zugrundeliegenden Werte: Qualität, sowie Engagement und Freude bilden den Fokus.

Schloss Bottmingen in der europaweiten Vereinigung junger Köche

Zu den Jeunes Restaurateurs d’Europe zählen nicht nur Gourmet-Lokale, sondern wie JRE-Präsident Martin Thommen betont auch gänzlich unterschiedliche Restaurationsbetriebe. Da finden sich Landgasthöfe, trendige Quartiersbeizen und neu eben auch das Weiherschloss mit seiner aus Frankreich inspirierten Küche.

Der Gastgeber des Schlosses, Johannes Tschopp, freut sich sehr über die Plakette der JRE, die seit wenigen Tagen am Eingang des Schlosses gut sichtbar auf die begehrte Mitgliedschaft aufmerksam macht. Für den Geschäftsführer sind vor allem die Vernetzung und der Austausch von Know-how unter den bis 49-Jährigen Mitgliedern von grosser Bedeutung. Denn dadurch erhalten junge Köche die Möglichkeit in anderen Betrieben tätig zu sein.

Ein Höhepunkt des Anlasses war das von Wallyn und Alain Schmidlin kreierte Menü. Als Hauptspeise gab es Junge Taube im Brotmantel mit einem Sternanis-Jus und Sellerie in drei Variationen und abschliessend eine «Sudachi-Zitronen Perle» mit frischen Beeren und Zitronen-Basilikumsorbet. Das Menü sprach für sich: JRE steht kurzum für Talent, Passion und Innovation. Und dies ist es, was Wallyn mit Stolz erfüllt, denn er möchte genau diese Werte mit seiner Küche täglich in Bottmingen den Gästen übermitteln.