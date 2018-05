Schluss mit Gläbbergässli: Mit Schirmen in eine neue Ära

Vor der Fasnacht 2017 kannte man die Grünpfahlgasse nur als Durchgangsweg zwischen Gerbergasse und Rümelinsplatz. Doch dann begannen die Streitereien zwischen Fasnächtlern und vornehmlich betrunkenen Jugendlichen. Die kleine Strasse erhielt den wenig rühmlichen Namen «Gläbbergässli».

Aus dem Gläbbergässli wird das Toleranzgässli. © Unternehmen Mitte

Seit gestern Mittwoch hängt hier nun ein grosses Banner mit dem Namen «Toleranzgässli», farbige Schirme lenken den Blick von der Strasse nach oben. Eigentlich hätte eine ähnliche Aktion während den drey scheenschte Dääg stattfinden sollen. Dahinter stand das Fasnachtscomité, die Polizei und das Unternehmen Mitte. «Die Idee zum Toleranzgässli kommt eigentlich von der Polizei. Herr Fumagali, bekannt als beliebter Schulpolizist, hatte die Idee anlässlich der Beratungen zur Fasnacht», erklärt Daniel Häni, Geschäftsführer des Unternehmen Mitte. Doch realisiert wurde das Projekt nicht.

Kunst gegen Gewalt

Das Unternehmen Mitte, das wegen der Disco an der Fasnacht für die Gewalt in der Grünpfahlgasse mitverantwortlich gemacht wird, beschloss, die Kunstinstallation anfangs Mai zu befestigen. Einen halben Tag hat der Aufbau gedauert. Die Schirme stammen aus dem Brockenhaus. Wie lange sie über der Gasse hängen werden, steht noch nicht fest. «Solange bis sich der neue Name etabliert hat», sagt Daniel Häni.

Das Befestigen der Schirme dauerte einen halben Tag. © barfi.ch

Es geht zwar noch 311 Tage bis zur nächsten Basler Fasnacht, aber für Toleranz kann man ja nie genug werben. «Wir möchten ein positives Zeichen setzen», sagt Daniel Häni. «Die Schirme geben ein schönes Bild ab und wecken positive Assoziationen». Das farbenfrohe Bild der Schirme wurde seit gestern schon oft fotografiert. «Wer weiss, vielleicht wird die Grünpfahlgasse gar zur meistfotografiertesten Gasse in Basel», schmunzelt Daniel Häni.

Farbenfrohe Schirme aus dem Brockenhaus © Unternehmen Mitte

Zum Thema

Fasnachts-Kampf ums «Gläbbergässli»: Comité will freie Bahn für Aktive durch Polizei und «Mitte» Zum Artikel

Gläbbergässli Grünpfahlgasse: Pöbeleien und Fasnachtsblockade Zum Artikel