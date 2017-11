Schluss mit Ratten und Grüsel: Der neue Theaterplatz ist jetzt ein Vorzeigemodell

So fix kann es gehen, wenn die Stadt etwas umsetzen will und der Entscheid nicht durch den Grossen Rat muss. Vergangenen Oktober entschied die Basler Regierung, dass das Pärkli beim Theater eine Aufwertung verdient hat. Rund 350'000 Franken wurden aus dem Mehrwertabgabefonds genommen und in die Sanierung investiert. Schon heute könnte man auf dem Platz im neuen Gewand seine Mittagspause verbringen – wenn nur die Absperrung nicht wäre.

Der Umbau war nötig. Abfälle im Gebüsch zogen Ratten und Ungeziefer an, die Sauerei auf dem kleinen Theaterplatz hielt die Stadtreinigung auf Trab. Schön war das Kies auch nicht und dennoch: Das Gelände war und ist beliebt. Die intensive Nutzung zog die Naturelemente entsprechend in Mitleidenschaft. Die Rabatten sind jetzt eliminiert – schliesslich waren sie es, die immer öfter als Abfallkübel missbraucht wurden. «Dort landete immer viel Müll, der wiederum Ratten anzieht», bestätigte Stadtgärtnerei-Sprecherin Brigitte Vogel gegenüber barfi.ch.

Exklusiver Basler Boden

Jetzt ist das Kies also weg, das wilde Grünzeug ist Geschichte. Die alten «Gitterbänke», die eher eine Liege- statt Sitzposition erzwangen, sind verschwunden. Neu flaniert man über wasserdurchlässigen Kiesbelag und kann sich auf frisch eingerichtete Bänkchen platzieren, die um die Bäume herum montiert sind – ob mit Bierdose oder ohne.

Dafür haben die Bäume einen exklusiven Boden erhalten. Das Substrat, mit dem das Wurzelwerk versehen wurde, ist speziell für die Bedürfnisse der Basler Stadtbäume entwickelt worden. Damit die gestressten Laubträger wieder zu sich kommen. Auch deswegen war eine Sanierung nötig, denn die einst beliebten Kiesplätze sind ohnehin nicht mehr zeitgemäss.

E Guete bim Ässe

Zurzeit wird das Pärkchen noch von einem Zaun vor Passanten geschützt. Denn obwohl es schon beinahe fertig aussieht, ist das Eröffnungsdatum noch nicht festgelegt. Immerhin: Das Tiefbauamt rechnet mit einer Eröffnung bis Ende nächster Woche, also bis am 12. November.

Viel scheint allerdings nicht mehr zu fehlen, bis das Mittagessen wieder unter den Bäumen konsumiert werden kann. Nun auch auf bequemeren Sitzgelegenheiten, mit weniger Müllhalde und ohne dass die frisch gekauften Schuhe gleich wieder grau vom Kies verfärbt werden. Nur die Temperaturen könnten noch ein wenig milder sein für den Lunch im Freien.

