Schlussetappe der Erneuerung Greifengasse startet

Für die Trams, Busse und Velofahrenden in der Greifengasse bringen die Arbeiten keine Einschränkungen. Um Trottoirüberfahrten erstellen zu können, werden die Einmündungen zur Ochsengasse und zur Unteren Rheingasse zeitweise gesperrt.

Am heutigen 3. April beginnen wie geplant die letzten Bauarbeiten in der Greifengasse. Das Trottoir zwischen Ochsengasse und Claraplatz sowie zwischen der Unteren Rheingasse und der Mittleren Brücke wird mit Alpnacher Quarzsandstein belegt. Dadurch wird ein weiterer Teil der Basler Innenstadt zur attraktiven Einkaufsstrasse gemäss dem Gestaltungskonzept Innenstadt. Gleichzeitig ersetzt IWB einzelne Hausanschlüsse.

Die Greifengasse wie sie heute noch aussieht. Bild: bvd

Die Bodenplatten werden in Etappen verlegt. Zuerst wird das Stück zwischen Ochsengasse und Claraplatz erneuert, bei der Ochsengasse wird eine Trottoirüberfahrt erstellt. Zeitweise bleibt die Einmündung in die Ochsengasse aus Richtung Greifengasse für Auto- und Velofahrende gesperrt. Anschliessend wird der Abschnitt zwischen Mittlerer Rheinbrücke und Unterer Rheingasse fertiggestellt – verbunden mit einer zeitweisen Sperrung der Einmündung in die Untere Rheingasse. Fussgängerinnen und Fussgänger müssen mit vorübergehenden Einschränkungen rechnen, der Zugang zu den Geschäften in der Greifengasse ist aber immer gewährleistet. Velofahrerinnen und -fahrer können die Mittlere Rheinbrücke und die Greifengasse normal passieren und für Autofahrende gelten die üblichen Regeln für die Zufahrt zur motorfahrzeugfreien Kernzone der Innenstadt. Tram und Bus verkehren normal.

Die Bauarbeiten dauern bis circa Ende Juni und bilden den Abschluss der Erneuerung Greifengasse und Mittlere Brücke. Die umfassenden Erneuerungen auf der Mittleren Rheinbrücke wurden bereits letztes Jahr abgeschlossen. Die Trottoirs auf der Mittleren Brücke sind nun breiter, damit Fussgängerinnen und Fussgänger auf der verkehrsberuhigten Brücke mehr Platz zum Flanieren haben. Die Greifengasse erhielt in der gleichen Zeit neue, behindertengerechte Bus- und Tramhaltestellen sowie durchgehend Quarzsandsteinplatten auf der Seite Utengasse. Weiter wurden zahlreiche Strom-, Gas- und Wasserleitungen neu verlegt sowie alle Tramgleise ausgetauscht.

