Schmuggel von Welpen aus Serbien in Laufenburg aufgeflogen

Bei der Planung rund um die Mietshäuser an der Oristalstrasse 28 – 58 in Liestal ist die Pensionskasse der Helvetia Versicherungen einen Schritt weiter: Am 29. März 2017 wird sie die Baueingabe für die Sanierung und die Neubauten auf dem Areal Orisplus beim Bauinspektorat in Liestal einreichen.