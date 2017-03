Schnellverpfleger «Coop to go» am Barfi soll Ende April eröffnen

Mehr als nur ein Salätchen aus dem Kühlregal: Mit «Coop to go» will der Grossverteiler Coop die Schnellverpflegerszene einnehmen, auch in Basel. Die Filiale am Barfüsserplatz wird derzeit fertig ausgebaut. Bereits steht ein erster Eröffnungstermin: Ende April soll der Laden aufgehen, wie Mediensprecher Markus Eugster von Coop sagt.

Dies, obwohl noch eine Einsprache hängig ist. Die Arbeiten seien dadurch aber nicht blockiert worden, noch werde die Einsprache beurteilt. Dieser Tage soll eine Begehung der Parteien durch das neue Ladengeschäft stattfinden. Coop zeigt sich allerdings zuversichtlich, dass der Eröffnungstermin Ende nächsten Monats eingehalten werden könne.

Das Konzept von «Coop to go» setzt auf ein Verpflegungssortiment, das es in den normalen Filialen noch nicht gibt. Es sind weitgehend Take-Away-Produkte, die der Laden anbietet. Zum Ladenkonzept gehören frische Brote und Brötchen, eine Salattheke und ein morgendliches Müesli-Buffet. Der Schnellverpfleger zieht in die ehemaligen Räume des Schuhladens «Bata» ein.

