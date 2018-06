Schock im Feierabendverkehr: Illegales Autorennen in Galerie Schweizerhalle

Der Schock sitzt tief, zwei Redaktoren fuhren gemeinsam vor wenigen Tagen auf der Autobahn von Zürich zurück nach Basel. Auf Höhe Schweizerhalle begann stockender Verkehr, ein Fahrstreifen war gesperrt. Dann ging es schnell. Rasend schnell. «Plötzlich rasten zwei Autos an auf dem gesperrten, rechten Fahrstreifen vorbei und wechselten in gegenseitigen waghalsigen Überholmanövern zusätzlich die Spur», berichten die Augenzeugen. Mann gegen Mann. Ein Autorennen mitten im Feierabendstau auf der Autobahn. Innert wenigen Sekunden war der Spuk vorbei. Der Schrecken wirkt aber heute noch nach. Ob die Autos weiter vorne abbremsten, ist nicht bekannt. Die restliche Fahrt fuhren die zu Tode erschrockenen Journalisten vorsichtig, achteten vor allem auch auf die Autofahrer rechts, dankbar, dass sich niemand verletzt hatte. «Die rasenden Idioten gefährden nicht nur sich, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer» so die Meinung am Redaktionstisch. «Nicht auszudenken, was hätte passieren können».

Autorennen bei der Polizei Melden

Die Raser gefährden damit nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Egal, wie organisiert sie sind. Egal, wie leer die Autobahn ist: Illegale Autorennen testosterongetriebener Jung- und Altlenker sind kriminell. Fest installierte Radarfallen helfen oft wenig, denn die Routen für die Rennen werden meist vorher ausgesucht. Und so, dass eben keine Radarfallen Zeuge werden.

Ein Autorennen mitten im Feierabendverkehr ist die Ausnahme. Normalerweise geschehen sie mitten in der Nacht. Wenn man Zeuge eines solchen Autorennens wird, «soll man sofort die Polizei anrufen», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft. «Wichtig ist, dass man sich dabei verschiedene Anhaltspunkte, wie zum Beispiel Kennzeichen oder Autofarbe und –marke, merkt. Eine Meldung im Nachhinein macht nur Sinn, wenn man das Kennzeichen angeben kann», so Adrian Gaugler.

Bekanntermassen greift die Schweizer Justiz gegen Raser hart durch. Doch als Raser gilt nicht nur, wer massiv das Tempolimit überschreitet. Ebenso gilt als Raser, wer durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht, nämlich durch waghalsiges Überholen oder Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen mit Motorfahrzeugen. Wie Adrian Gaugler sagt, droht bei einer Verurteilung «ein Freiheitsentzug und ein mindestens 2-jähriger Entzug des Führerausweises».

In Baden-Württemberg häufiger

Autorennen sind jedoch nicht nur ein Phänomen in der Region. Im Gegenteil. Die Polizei Baden-Württemberg meldet regelmässig Fälle von Rasern, die erwischt wurden, gerade auch bei Autorennen. «Die illegalen "Autorennen" haben uns in den zurückliegenden beiden Jahren wiederholt beschäftigt», teilt Dietmar Ernst von der Pressestelle der Polizei in Lörrach mit. «Meist jüngere Personen mit hochmotorisierten Autos trafen sich in Weil-Friedlingen. Da wir von Verkehrsteilnehmern auf der A5 immer wieder von Raserei (meistens mit Autos mit CH-Kennzeichen) erfuhren, lag es auf der Hand, dass es mit den Treffen in Weil-Friedlingen zu tun hatte». Besonders für Schweizer sind die grenznahen Autobahnen ein heisses Pflaster für schnelle Karren. Denn von Basel ist man schnell in Deutschland, wo die Tempolimits auf der Autobahn spärlich, weitgehend grosszügig oder nach oben offen sind. Doch auch in Deutschland gelten illegale Autorennen seit 2017 als Straftat und nicht mehr nur als Ordnungswidrigkeit. Wer verurteilt wird, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahre. Ein hoher Preis für ein paar Sekunden Adrenalin.