Schon Pläne für das Wochenende? Hier die aktuelle Wetterprognose

Bevor Sie Ihre Planung für das Wochenende machen, sollten Sie unbedingt einen Blick auf die aktuelle Wettervorhersage werfen. Wer Homeoffice oder Kelleraufräumen geplant hat, kann das getrost auf einen anderen Tag verschieben. An diesem Wochenende lohnt es sich raus zu gehen, und die Sonne zu geniessen.

Freitag

Der Freitagmorgen beginnt leicht bewölkt mit 5 Grad. Gegen Mittag klart es dann auf und bis zum Sonnenuntergang wird voraussichtlich keine Wolke mehr am Himmel zu sehen sein. Die Höchsttemperatur liegt am Freitagnachmittag bei 17 Grad. Mit maximal 20 km/h ist eine schwache Brise spürbar.

Samstag

Am Samstag beginnt der Tag bereits mit warmen 10 Grad und Sonnenschein. Der Himmel bleibt voraussichtlich den ganzen Tag klar. Die Brise vom Vortag ist am Samstag kaum mehr zu spüren. Gegen 17 Uhr zeigt das Thermometer 20 Grad. Ideal also, um den Tag im Freien zu verbringen.

Sonntag

Die Prognose für den Sonntag ist wechselhaft. Gegen 8 Uhr morgens ist der Himmel noch klar, am Vormittag ziehen dann allerdings Wolken auf. Über Mittag ist es daher leicht bedeckt. Am Nachmittag klart es allerdings wieder auf. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad am Morgen und können am Nachmittag schon mal über 22 Grad klettern.