Schon entdeckt? So haben Sie barfi.ch und andere Basler Medien in den April geschickt

Die Basler Zeitung nimmt seine Leser bereits auf der Titelseite aufs Korn. «Busse für Lichtsünder am Morgenstreich» heisst die Headline der heutigen Titelstory. Darin steht, dass das Comité und die Basler Regierung ab der nächsten Fasnacht mittels Verordnungen Bussen durchsetzten wollen, um allfällige Lichtsünder zu bestrafen. Denn das Problem mit den brennenden Schaufenstern am Morgenstreich habe sich in den letzten Jahren verschlimmert und ist bei den Fasnächtlern ein grosses Ärgernis. Wie die BaZ erfahren haben soll, wurde in einer Sitzung Mitte März nun die drastische Vorgehensweise beschlossen. Über die vorzeitige Entdeckung der Basler Zeitung über diese Vorgehensweise zeigt sich Comité-Obmann Christoph Bürgin jedoch weniger erfreut. «Das Thema ist heikel. Darum wollten wir die Cliquen und das Gewerbe in der Innenstadt direkt informieren. Das ist nun nicht mehr möglich» wird Bürgin im Artikel zitiert. Baudirektor Hans-Peter Wessels scheint sich gegen die geplante Morgenstreich-Busse zur Wehr zu setzen. Habe der viel kritisierte Magistrat doch schon genügend Probleme mit undurchsichtigen BVB-Millionen ans Elsass und den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Geschäftsprüfungskommission. Einen neuen Angriffspunkt und einen Streit mit den Geschäften in der Innenstadt wolle Wessels unbedingt vermeiden, schreibt die BaZ weiter.

Sensationsfund in Liestal

Die «Schweiz am Wochenende» entdeckt sogar einen rätselhaften Behälter bei den Bauarbeiten in der Ratshaustrasse in Liestal. Die «uralte Holzkiste lässt Liestal zittern – und Basel hoffen» titelt die neue Wochenend-Zeitung. Der zuständige Stadtrat Franz Kaufmann wollte sich gegenüber «Schweiz am Wochenende» nicht auf Spekulationen über die ominöse Holzkiste einlassen. Zum Glück fand der Schreiber des Berichts einen gesprächigen Fachmann, der pensionierte Baselbieter Kantonsarchäologe Jürg Ewald. «Insbesondere die arg verrosteten Beschläge an der Kiste scheinen auf das 15. Jahrhundert hinzuweisen» und «obwohl Archäologen den Ausdruck meiden, liegt hier

eine Sensation in der Luft» wird Ewald weiter zitiert. Es könnte sich um die zweite Burgunderschale handeln, welche sich um das Gegenstück handle, die «Heini Strübin aus der Schlacht bei Nancy 1477 mitgebracht hat». Ein Ensemble wie die Burgunderschale hat normalerweise immer ein ergänzendes Doppel, wird im Bericht weiter ausgeführt. Ewalds Hypothese wird gestärkt mit der Tatsache, dass die Holzkiste in unmittelbarer Nähe von ehemaligen Gasthof Sonne entdeckt wurde, der einst von Heini Strübin geführt worden soll. Eine letzte wichtige Frage bleibt jedoch im Artikel noch ungeklärt, «wollte Liestal etwas verstecken vor Basel?»

Roger Federer auf der neuen 20 Franken-Note

Blick.ch hat exklusiv die Entwürfe für die neue 20 Fr. Note. Und wer blickt uns da entgegen? Na klar unser Nationalheld Roger Federer. Auch sein Ausrüster Nike, welcher Federer jährlich Millionen bezahlt, hat es passenderweise auf den neuen Geldschein geschafft. Blick nutzt die exklusiven Entwürfe auch direkt um eine Strassenumfrage in Zürich durchzuführen. Die Meinungen über die neue Note gehen jedoch auseinander. Ist es der neue Zwanziger der Einen etwas zu orange, hätte der Andere doch lieber Christoph Blochers Konterfeit auf dem neuen Geldschein.

Auch barfi.ch hat sich heute einen Scherz erlaubt. Schon entdeckt? Da war zunächst die Breaking News des Basel Tattoo, dass nächstes Jahr statt vor der Kaserne in Augusta Raurica stattfinden werde. Das ist genau so Unsinn, wie so ziemlich alles, was unser Historiker Peter Habicht in seinen heutigen Stadtansichten über die Freie Stadt berichtet. Unbedingt reinschauen!