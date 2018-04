Schüler und Internet: Schüler verhöhnen ihre Lehrer neu auch bei uns in Memes, einer Internetunterform. Recht so?

Es ist eine der zentralen Aufgaben der Schülerinnen und Schüler, neben Hausaufgaben und Prüfungen schreiben, sich über ihre Schule und Lehrpersonen zu nerven, wie sich Angestellte über den Kollegen, die Chefin oder das streikende Kopiergerät echauffieren müssen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Neu daran ist, dass nun die ganze Welt daran teilhaben kann. Müssen wir dafür dankbar, oder entsetzt sein?.

Etliche Gymnasien in der Region haben, wenig erstaunlich, die sozialen Medien dazu entdeckt, ihrem Ärger, ihrer Verwirrung oder einfach ihrem Unverständnis gegenüber der Pantoffelkluft ihrer Mathelehrerin freien Lauf zu lassen. Auf Instagram existieren zahlreiche Konten, auf welchen diese im Schulalltag freiwerdenden Emotionen bildhaft zum Ausdruck kommen. Das Ziel ist die eigene Schule, das Mittel sind «internet memes», kleine Zweizeiler mit Bild, die für jeden Ausdruck ein passendes Gefäss bieten und rege im Internet rumgereicht werden.

Dabei zeigt sich, dass die Sorgen dieselben sind wie schon immer, eben, wie wohl alle einmal dachten, als sie zur Schule gingen: Was in der Mensa angeboten wird, ist Katzenfutter näher als menschlichem Essen, jede Prüfung folgt weder in der Fragestellung noch bei der Benotung logischen Regeln und die Eigenheiten der Notenhüter sind in jugendlichen Augen ein klarer Fall für die Klapsmühle. Oder fürs Internet. Das Smartphone bietet sich geradezu an, diese Ansichten zu bebildern und zu verbreiten.

Dabei täuscht die Verbreitungschance der modernen Medien darüber hinweg, dass die heute im Internet unter der Bezeichnung Memes selbst eigentliche keine Neuheit sind. Nicht wenige ägyptischen Hieroglyphen sind dem heutigen Internet-Witzbild nicht allzu fern sind. Dafür spricht, dass schon 3’000 Jahre vor Christus Katzen angebetet wurden und ihre Schrift aussah wie Emotions.

Erste moderne «Memes» tauchen seit 1976 auf

Den Anschub erhielt die Bewegung von unerwarteter Seite: Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins nannte das Phänomen 1976 das erste Mal beim Namen. Der Begriff beschrieb damals dasselbe wie heute, wenn auch trockener: Sich selbst replizierende Einheiten kultureller Information. Voilà. Als Evolutionsbiologe vergleicht er damit kulturelle Vorgänge mit genetischer Selektion: Was erfolgreich ist, kann sich vermehren.

Bei den Internet-Memes ist dies nicht anders, sie alle leben von stetiger Replikation und manche verbreiten sich explosionsartig. Der Ausdruck, etwas ginge «viral» ist nicht zufällig. Dawkins hält fest, dass «memes» alles Mögliche sein können: Eine gute Idee, ein gutes Gedicht, eine eingängige Melodie, «alles, was sich durch Imitation verbreitet, ist ein meme». Im Falle der Internet-Memes handelt es sich um kleine Einheiten von Bild und Text, die einem festgelegten Muster folgen. So kam die Welt in den Genuss von Scumbag Steve, Doge, Ermahgerd und Bad Luck Brian. Als hätte die technologische Entwicklung auf nichts anderes hingearbeitet.

Memes sind darauf ausgelegt, für eigene Zwecke missbraucht, erweitert und modifiziert zu werden. So wurde aus dem bekannten «Thanks, Obama» in Basel das «Danke, Wessels», wenn wieder mal irgendwo irgendetwas schiefläuft, und sei es das Kopiergerät. Kreativität und gnadenlose Offenheit sind die Qualitätsmaxime. Etwas, was an der Schule selten gefragt ist.Unter diesem Aspekt sollten uns Memes willkommen sein. Persönliche Angriffe hingegen ein strafbarer Tatbestand.

