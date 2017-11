Schüsse ab einem Balkon beim Kannenfeldplatz

Kuno Lauener ist an Grippe erkrankt deshalb müssen Züri West das heutige Konzert absagen. Die Veranstalter melden in der Mitteilung vom Samstagvormittag, dass sie sich um ein Ersatzdatum bemühen und dieses so bald wie möglich kommunizieren. Die Tickets behalten in der Zwischenzeit ihre Gültigkeit.