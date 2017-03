Schulklassen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt tanzen sich aufs Podest

Die Basler Primarschule St.Johann/Peters und die Sekundarschule Waldenburgertal in der Kategorie Sekundarstufe 1 sind aus regionaler Sicht die erfolgreichsten Tanzgruppen des diesjährigen School Dance Awards. Beide Teams feierten in ihrer Alterskategorie den Sieg am nordwestschweizerischen Final. Zum achten Mal krönten am Samstag die fünf Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern und Solothurn die besten Tanz-Klassen der Region Nordwestschweiz, die sich vorgängig diesen Final qualifizieren mussten. Organisiert von den beiden Sportämter Basel-Stadt und Basel-Landschaft wurden die Sieger im Musical Theater in Basel gekürt. Der Stadt-Kanton war dabei erstmals Gastgeber des grossen Tanz-Finals. Das Musical Theater bot als Austragungsstätte die passende Bühne für die atemberaubenden Tanzeinlagen und Choreografien der insgesamt rund 300 Schülerinnen und 40 Schülern. Das Interesse am Final war so gross, dass das Musical Theater zugleich bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die besten Teams in der Kategorien Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II performten ihre Shows unter tosendem Applaus der über 1000 Zuschauern.

Die Tanzgruppen überzeugten dabei nicht nur mit ihrer musikalischen Vielfalt, sondern auch durch ihre Kreativität bei den Tanzeinlagen, der tänzerischen Klasse oder auch durch die Accessoires, die sie während den Shows zum Einsatz brachten. Die Teams sorgten so für ein mehrstündiges tänzerisches Feuerwerk. Unter den 26 teilnehmenden Klassen, standen auch je deren sechs Teams aus den beiden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt auf der grossen Musical-Bühne.

Es waren dann auch die Klassen aus den beiden Basler Halbkantonen, welche die vierköpfige Jury am meisten von ihrem Können überzeugten. Sechs von insgesamt neun Podestplätze gingen so an ein Team aus Basel-Stadt oder aus der Landschaft. Auf Primarstufe siegte die Gruppe dance explosion von der Primarschule St.Johann/Peters aus Basel vor der Prattler Primarschule „All4one“. Rang drei belegte die Primarschule Staufen (AG) mit dem Team „Girls on stage“.

Gar einen Baselbieter Doppelsieg gab es auf der Sekundarstufe I zu feiern. Die Sekundarschule Waldenburgertal (Unique) konnte sich mit zwei Richterstimmen vor der Sekundarschule Reinach (BL/ NBA) den Siegerpokal erkämpfen. Den dritten Rang belegte mit der Bezirksschule Hallwyler Brugg erneut ein Vertreter aus dem Kanton Aargau.

Den Sprung zuoberst aufs Podest gelang einer Aargauer Klasse in der Kategorie Sekundarstufe II. Das Team kEinstein der alten Kantonsschule Aarau durfte sich vor „black illusion“ (2.; Berufsfachschule Basel) und dem Gymnasium Oberwil (3.; „Alpha Force“) als Sieger feiern lassen.

Von den atemberaubenden Tanzeinlagen der Schulklassen begeistert zeigte sich nicht nur das Publikum. Auch Basels Regierungsrat und Vorsteher des Erziehungsdepartements Conradin Cramer freute sich über die Auftritte: „Auch mit 38 Jahren bin ich froh über diese musikalische Weiterbildung, die ich an diesem Nachmittag

erleben durfte.“ Er werde sich auch gerne den einen oder anderen Tanzschritt abschauen, welcher er bei seinen künftigen Tänze auf dem politischen Parkett umsetzen möchte, so Cramer weiter. Er hob zudem auch die einzigartige Atmosphäre im Musical Theater hervor. Cramers Dank ging aber auch an die Lehrkräfte, die mit ihrem Einsatz es erst möglich gemacht hätten, dass die rund 400 Schülerinnen und Schüler dieses unvergessliche Erlebnis einer Finalteilnahme im Musical Theater erleben durften.

Rangliste

Primarstufe

1. dance explosion, PS St. Johann/Peters Basel

2. all4one, Primarschule Pratteln

3. Girls on stage, Primarschule Staufen AG

Sekundarstufe I

1. Unique, Sek. Waldenburgertal BL

2. NBA, Sek Reinach BL

3. The Trill, Bezirksschule Hallwyler Brugg AG

Sekundarstufe II

1. kEinstein, Alte Kantonsschule Aarau

2. black illusion, Berufsfachschule Basel

3. Alpha Force, Gymnasium Oberwil