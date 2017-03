Schweizer Grenzwächter fassen mutmasslichen Dieb

Schweizer Grenzwächter haben einen gesuchten Rumänen gefasst. Der 35-jährige Mann ist in den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn aktenkundig. Ihm wird Diebstahl zur Last gelegt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stiessen die Grenzwächter auf mehrere hundert Franken und auf mutmassliches Einbruchswerkzeug. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat den Mann in Untersuchungshaft genommen.