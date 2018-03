Schweizer Meisterschafts-Entscheidung ohne die U23 von Sm’Aesch Pfeffingen

Vier Nachwuchsspielerinnen aus dem U23-Kader sind im NLA-Kader von Sm’Aesch Pfeffingen, zwei davon in der Stammsechs. Zudem werden beide Teams von Andi Vollmer trainiert.

Die Bemühungen, das NLA-Spiel in Schaan an einem beliebigen Tag zwischen dem 16. und 22. März zu spielen, scheiterte am Veto einer Spielerin, für die der einzig mögliche Termin am Sonntag 18. März 2018 ist. Das ist dieser Spielerin nicht vorzuwerfen, da der Tag im NLA-Spielplan offiziell angegeben ist, sind sie dazu juristisch berechtigt.

Sm'Aesch Pfeffingen sei sehr enttäuscht, dass ihr U23-Team, CH-Meister der letzten Saison, diesen Titel nicht verteidigen darf. Sie haben ein top motiviertes U23-Team, das alle drei Spiele am ersten Turniertag in Genf gewonnen hat.

Sie werden sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass der vor zwei Jahren gefällte, für fünf Jahre gültige Entscheid der Konferenz der Schweizer NLA-Clubs (SVLK), die Termine der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft nicht zu schützen, sondern an den gleichen Tagen NLA-Spiele anzusetzen, nochmals überdacht wird. Sie seien der Meinung, dass es das sportliche Ziel sein sollte, junge Schweizer Spielerinnen in die NLA zu integrieren und ihnen dort Spielverantwortung zu geben. Sm'Aesch Pfeffingen hat kein Verständnis, dafür bei den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften benachteiligt zu werden (in der NLB und 1. Liga sind die Termine gesperrt).