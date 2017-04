Schweizer Porschefahrer fährt Beamten in Lörrach D über Fuss

Zwei Beamte des Lörracher Gemeindevollzugsdienstes hatten am Samstagnachmittag zwei illegal auf Behindertenplätzen parkierte Autos mit Schweizer Schildern an der Röntgenstrasse festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die beiden Lenker zu ihren Wagen zurückkehrten, verlangte der Kontrolleur die Personalien.

Der Porschefahrer habe dies "brüsk" abgelehnt, sei ins Auto gestiegen und rückwärts losgefahren. Dabei sei er dem Beamten über den Fuss gefahren und habe sich trotzdem aus dem Staub gemacht.

Der Beamte musste sich im Spital behandeln lassen. Gegen den Fehlbaren wurde ein Strafverfahren eingeleitet.