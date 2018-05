Schweizer Star-Schauspielerin an der Fantasy Basel 2018

Die zweifache Gewinnerin des Schweizer Filmpreises war mit einer grossen Rolle unter anderem in Blade Runner 2049 zu sehen. Denis Villeneuves («Arrival») fulminante Fortsetzung des Kultfilms Blade Runner erhielt fünf Oscar Nominierungen und den Oscar für Beste Kamera und beste visuelle Effekte. Die Schweizerin wird an allen drei Tagen an der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con anwesend sein.

Täglich erzählt Carla Juri in Panels wie es an einem Blockbuster Set zu und hergeht und von ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Stars wie Ryan Gosling und Regisseur Denis Villeneuve. Zusätzlich wird sie für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

Die FANTASY BASEL – the Swiss Comic Con findet vom 10. – 12. Mai in den Hallen der Messe Basel statt.