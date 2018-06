Schweizer Taxifahrer verliert sein Taxi in Weil am Rhein

Ein Geschehnis der besonderen Art gab es am Montag in Weil am Rhein. Am Vormittag rief ein 39-jähriger Mann beim Polizeirevier Weil am Rhein an und teilte mit, dass er sein Taxi vor einem Einkaufszentrum in der Hauptstraße verschlossen abgestellt habe und dieses nun nicht mehr da sei. Allerdings war er sich beim Abstellort nicht so ganz sicher, da es ja noch früh am Morgen war.

Die Beamten fuhren zur Örtlichkeit und regten eine Ortung des Taxis über das Unternehmen an. Dabei stellte sich heraus, dass sich das verschwundene Taxi auf Schweizer Territorium befand und auf einem Firmengelände stand. Wie es dorthin kam, war rasch geklärt. Weil das Taxi im Halteverbot stand, kontaktiere ein Verantwortlicher des Einkaufszentrums das Taxiunternehmen. Dieses konnte den Fahrer nicht erreichen und setzte daraufhin einen Ersatzfahrer in Marsch. Der holte das Taxi mit einem Ersatzschlüssel ab und stellte es auf dem Firmenareal ab.

Über diese positive Nachricht war der ursprüngliche Fahrer zwar erleichtert, zugleich aber auch peinlich berührt. Selbstkritisch meinte er zu den Beamten, zukünftig morgens einen Kaffee mehr trinken zu wollen, um hellwach für die Arbeit zu sein. Danach bestellte er sich bei der Konkurrenz ein Taxi und liess sich zu seiner Firma chauffieren - Fahrgast-Feeling inclusive.