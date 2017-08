Schweizerin auf Diebestour in der Lörracher Innenstadt

Am Donnerstagnachmittag befand sich eine in der Schweiz wohnhafte Frau auf Diebestour. Die 51-Jährige suchte verschiedene Geschäfte in der Lörracher Innenstadt auf und klaute Waren im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die entwendeten Sachen verstaute die Frau in Tüten und suchte dann das nächste Geschäft auf. In einem Kaufhaus wurde ihre Diebestour dann beendet. Der dortige Hausdetektiv beobachtete die Frau bei ihrem kriminellen Treiben und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese durchsuchte die Beschuldigte und deren Taschen und stellte umfangreiches Diebesgut sicher. Die 51-Jährige wurde angezeigt und musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 800 Euro hinterlegen.