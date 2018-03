Schweizweite Aktionswoche „Bildungsaufstand“ in Basel

In Basel werden die verschiedenen Veranstaltungen von Studierenden, Doktorierenden und Schüler/innen organisiert. Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich.

Die Aktionswoche in Basel wird am Montag um 12:00 auf dem Petersplatz eingeläutet. Am Donnerstagabend hält der ehemalige Soziologieprofessor der Universität Basel Prof. em. Dr. Ueli Mäder ein Vortrag mit dem Titel „Ökonomisierung der Bildung“. Der Vortrag findet um 18.15 Uhr im Grossen Hörsaal 148 im Bernoullianum an der Universität Basel statt. Das Schüler/innennetzwerk beider Basel organisiert am Freitag um 15.30 Uhr eine Platzkundgebung gegen den Bildungsabbau vor dem Regierungsgebäude Liestal.

Zudem finden über die ganze Woche Diskussionsrunden, Filmvorführungen Workshops statt, welche eine kritische Auseinandersetzung mit den aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich und der Wissenschaft ermöglichen und eine Plattform zur Diskussion um Protestformen bilden.

Alle Programpunkte und detaillierte Beschreibungen zur Aktionswoche in Basel sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.bildungsaufstand.ch/programm/basel/

Der Höhepunkt der Aktionswoche bildet eine gemeinsame Abschlussdemonstration am Samstag, 24. März, in Bern. Laut, bunt und kraftvoll wollen wir unseren Protest gegen die Abbaupolitik und unsere Forderungen für eine freie, starke und emanzipatorische Bildung zusammenführen. Die Besammlung ist um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz Schützenmatte, von dort ziehen wir auf den Bundesplatz.