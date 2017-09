Heftig gekracht hat es am Dienstagvormittag auf der Kreuzung Grether-/Haagener Straße in Lörrach. Um 11.15 Uhr bog eine 52 Jahre alte Ford-Fahrerin von der Haagener- in die Gretherstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines stadtauswärts fahrenden Seat-Fahrers.