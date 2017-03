Schwere Räppli-Berge nach schwermütigem Fasnachts-Jahrgang

Die Stadtreinigung sammelte nach dem Endstreich am Donnerstag ab vier Uhr früh mit rund 250 Personen und 120 Fahrzeugen haufenweise auf den Strassen Liegengebliebenes ein. In den drei Fasnachtstagen kamen insgesamt 420 Tonnen Abfälle zusammen, wie beim Tiefbauamt zu erfahren war. Im trockeneren letzten Jahr waren es 250 Tonnen gewesen.

In Handarbeit kehrten Wischerinnen und Wischer den Müll in den Strassengraben, wo Strassensauger ihn dann einsammelten. Im Einsatz gegen Räppli-Berge standen auch Schneepflüge und Bagger. Die höchsten temporären Müll-Gipfel entstanden bei der zentralen Sammelstelle auf dem Messeplatz.

Neben den Räppli, die den Grossteil des Fasnachtsabfalls ausmachen, hat es jeweils allerlei Relikte von Kartonschachteln über Orangen und Mimosen bis zu karnevaleskem Sperrmüll. Überdies nutzen mitunter auch Schlaumeier die Fasnachtsreinigung, um private Entsorgungskosten zu sparen.

Die Stadtreinigung des Tiefbauamtes Basel-Stadt räumte während der gesamten Fasnacht 2017 420 Tonnen Fasnachtsabfälle weg. Dieser Rekordwert ist starkem Regenfall geschuldet.

Während der Fasnacht räumte die Stadtreinigung insgesamt 420 Tonnen Fasnachtsabfälle weg. Dies entspricht über 1,5 Tonnen pro Mitarbeiter.

Die Stadtreinigung war während der ganzen Fasnacht im Sondereinsatz, um die grossen Mengen Räppli und sonstigen Fasnachtsabfälle zu entsorgen. Die Stadtreiniger waren nach dem Cortège am Montag- und Mittwochabend, zwischen 18 und 22 Uhr, auf der Hauptachse zwischen Aeschenplatz und Messeplatz sowie auch am Dienstag- um Mittwochmorgen um 4 Uhr in der ganzen Innenstadt auf Reinigungstour. Heute Donnerstagmorgen, pünktlich ab 4 Uhr, bewältigten rund 250 Personen mit rund 120 Fahrzeugen eine reibungslose Fasnachtsendreinigung ohne besondere Vorkommnisse. Dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei, den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB), der Polizei und den übrigen Abteilungen des Tiefbauamtes sowie auch mit Unterstützung durch Gewerbebetriebe und in Absprache mit dem Fasnachts-Comité.

Ruhe fürs Blaulicht

Polizei und Sanität bilanzierten hingegen eher wenig Arbeit an der diesjährigen Fasnacht, dies wie bereits im Vorjahr. Einsätze gab es unter anderem bei einem guten Dutzend Streitereien und Handgreiflichkeiten, wie das Sicherheitsdepartement in seiner Bilanz am Donnerstag mitteilte.

Zudem wurden vier (Vorjahr: sieben) Larven und drei Trommeln (drei Piccolos) als gestohlen gemeldet. Daneben wurden zehn (neun) weitere Diebstähle zur Anzeige gebracht. Vorübergehend mussten sich Freunde und Helfer auf dem Posten auch um 25 (18) Kinder kümmern, denen im Trubel ihre erwachsene Begleitperson abhanden gekommen war.

Etwas länger auf dem Posten blieb ein (Vorjahr: vier) Trunkenbold, der dort seinen Rausch ausschlafen musste. Auch bei den 57 (46) Fasnachtseinsätzen der Sanität ging es öfters um übermässigen Alkoholkonsum. Für den Fasnachtsbetrieb aus dem Weg geräumt hat die Polizei überdies insgesamt acht (zwölf) Autos und 368 (231) Velos.