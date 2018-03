Schwerer Autounfall in Efringen-Kirchen bei Lörrach

Nach Meldung über einen Verkehrsunfall auf der BAB A 5 am 12.03.2018, gegen 20:55 Uhr, wurde vor Ort festgestellt, dass es zur Kollision zwischen mehreren Pkw gekommen war. Zudem ergaben sich Erkenntnisse, dass ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle fuhr, hierbei verunfallte, aber nicht anhielt sondern seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fortsetzte.

Die Autobahn musste in Fahrrichtung Karlsruhe komplett gesperrt werden. Der Verkehr konnte für die Dauer der Unfallaufnahme ausgeleitet und lokal umgeleitet werden. Glücklicherweise wurde trotz eines großen Schadensbildes nach bisherigen Erkenntnissen nur eine Person leicht verletzt. Mindestens ein Pkw geriet in Brand.Derzeit ist ein größeres Aufgebot von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei am Einsatzort um die Unfallstelle abzusichern und Gefahren zu beseitigen.Die Sperrung der BAB A5 in Richtung Norden wird für mindestens eine Stunde andauern.Die Fahndung nach dem flüchtenden Unfallbeteiligten wurde überregional eingeleitet.Update folgt.