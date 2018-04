Schwerer Verkehrsunfall mit Tram der Linie 8 in Weil am Rhein

Der 76-jährige Rennradfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Friedlingen und wollte in Höhe der Lustgartenstrasse die Gleise überqueren. Hierbei missachtete er trotz Rotlicht die in Richtung Bahnhof fahrende Tram der Linie 8. Bei der Kollision geriet der Radfahrer teilweise unter die Tram, die nach 10 m zum Stillstand kam Der Velofahrer wurde schwer verletzt und musste durch das DRK ins Kreiskrankenhaus Lörrach verbracht werden. Am Rennrad entstand Totalschaden, die Tram wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8.000,- EUR. Für die Dauer von 1 ½ Stunden wurde durch die Basler Verkehrsbetriebe ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. +497621 9797-0) in Verbindung zu setzen.