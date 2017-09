Schweres Sexualdelikt Sonntagmorgen im Erlenmattquartier: Polizei sucht Täter

Aber bitte warm anziehen: Heute Sonntag schliessen die meisten Gartenbäder in Basel wieder ihre Pforten. Der Herbst hat merklich Einzug gehalten in den letzten Tages, das Badi-Wetter ist leider vorbei. Wer sich also nochmals in kühle Nass stürzen möchte, der sollte sich heute noch sputen.