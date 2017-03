Schwertransport in Muttenz gestoppt

Heute Freitagvormittag führte die Polizei Basel-Landschaft in Muttenz auf der Rheinfelderstasse, im Hardwald, eine Schwerverkehrskontrolle durch. Dabei wurde unter anderem ein in Holland zugelassener Lastwagen kontrolliert. Dieser war mit 20 Tonnen Gefahrengut in dem Trinkwasserversorgungsgebiet unterwegs.