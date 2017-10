Scientology: Basler Regierung lässt das Sektenkreuz weiterhin hängen

Scientology bleibt in Basel eine Religion, wenn es nach dem Regierungsrat geht. Die Regierung hat heute Dienstag dem Grossen Rat beantragt, einen Vorstoss von Michel Rusterholtz als erledigt abzuschreiben: Dem Anliegen könne unter den rechtsstaatlichen Prinzipien – und unter Wahrung der Neutralität des Staates in Religionsfragen – nicht entsprochen werden.

Rusterholtz wollte eine Anpassung des Übertretungsstrafgesetzes, die Entfernung des Kreuzes an der Hausfassade und die Kategorisierung von Scientology als «Gewerbetreibende» statt «religiöse Gemeinschaft». Das betrifft die Liegenschaft an der Burgfelderstrasse, wo die umstrittene Gruppierung eine so genannte «Flag Org» eingerichtet hatte, eine Art Hauptsitz in Basel.

Scientology steht in Basel seit Jahren unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Politiker und Gruppierungen aus der Bevölkerung forderten bereits verschiedentlich eine Neuklassifizierung oder sogar das Verbot der Organisation, die den Status einer religiösen Gemeinschaft geniesst. Bislang sind alle Versuche gescheitert.