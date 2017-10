Scriptorium am Rheinsprung: Die stille Kunst die Feder zu führen

Das Scriptorium am Rheinsprung ist eine eigene Welt. Zwar holt einen Verkehr und Tramlärm von der Schifflände zwischendurch wieder in die Realität zurück, doch faszinieren im Atelier von Andreas Schenk eine Sammlung von edlen Schreibfedern, von Gänsekielen und Füllfedern. Die Wände zieren Schriften aus vergangenen Zeiten und natürlich fehlen auch verschiedene Pergamente und Papiersorten nicht. Für Andreas Schenk war es Liebe auf den ersten Blick. Als er im Basler Rathaus als Bub den Bundesbrief gesehen hatte, verfiel er sofort der Kalligrafie. Er spricht von Glück, dass er das Erforschen und Aufschreiben edler Schriften aus vergangener Zeit zu seinem Lebensunterhalt machen konnte.

35 Jahre schön schreiben

Die Kalligrafie sei die stille Kunst eine Feder zu führen. Und es sei auch Glück gewesen, dass er das Lokal am Rheinsprung bekommen habe. Seit fast 35 Jahren arbeitet Schenk hier an Schriften für Zünfte, Hochzeiten oder an Speisekarten. Seine Leidenschaft gilt dabei, die passende Schrift zu finden und mit den Jahren hat er auch eine Sammlung an Schreibutensilien von über 4'000 Federn aufgebaut, die er allerdings nicht alle im kleinen Raum am Rheinsprung aufbewahren könne. Das Scriptorium im Fachwerkhaus am Fusse der Stützmauer der Martinskirche ist etwa vier auf vier Meter gross. Obwohl eher kühl und schattig gelegen, heisst es «Haus zum Sonnenfroh».

Schreiben für die Ewigkeit

Im kleinen Scriptorium ist es meist still, es ist höchstens das feine Kratzen der Feder auf dem Papier zu hören. Für Workshops hat der 63-jährige Schenk ein zweites Atelier an der Farnsburgerstrasse, wo er auch Kalligrafiekurse anbietet und wo er an Stammbäumen von Familien arbeitet. «Es ist ein Glück, von dieser Kunst leben zu können», sagt Schenk. Durchs kleine Fenster am Rheinsprung kann man ihm bei seiner «stillen Kunst» zu sehen. Zusätzlich zur Arbeit an edlen Schriftstücken und den Kursen betreibt Schenk auch einen Webshop, der Utensilien für das edle, geduldige Schreiben anbietet.

Viel zu erzählen gibt es über die Kalligrafie, die Kunst des Schönschreibens: es braucht Rhythmus, ein Gespür für die Raumaufteilung auf dem Papier. Eine Sache für ungeduldige Leute ist die Kunst auf jeden Fall nicht. Aber das macht wohl auch nichts, denn eines ist klar, die Zeiten mögen sich ändern, doch die schönen Schriften werden bleiben.