Um ein erstes Angebot zu lancieren, reserviert der Kanton sechs Standorte speziell für Food Trucks. Der neue Leitfaden lockert zudem die Regeln für Verkaufsstände und sieht für diese zusätzliche Standorte vor.

Der Kanton reserviert in einem ersten Schritt sechs Standorte für Food Trucks, um ein attraktives Angebot zu lancieren. Künftig sollen am Allschwilerplatz, bei der Ciba (Ecke Mauerstrasse/Gärtnerstrasse), an der Hebelschanze, beim Im Triangel (Erlenmattquartier), beim Novartis-Campus (Fabrikstrasse) und auf dem Voltaplatz Food Trucks die bestehende Gastronomie ergänzen und mit wechselndem Angebot Passantinnen und Passanten bewirten.

In der Innenstadt, wo der Platz knapp ist, sind Food Tricks wie bisher im Rahmen von Märkten oder Veranstaltungen anzutreffen. Weitere Standorte sind in der ganzen Stadt möglich.

Erleichterungen und zusätzlicher Standorte für Verkaufsstände

Verkaufsstände dürfen ab sofort über Kocheinrichtungen verfügen. Sie sind grundsätzlich nicht motorisiert und bleiben einem Ort treu. Die geltende Liste von möglichen Standorten für Verkaufsstände und Buvetten wurde ergänzt: Neu sollen Verkaufsstände auch beim Im Triangel und auf dem Helvetiaplatz sowie je nach Ausgestaltung bei der Riehentoranlage und auf dem Horburgplatz stehen können. Zusätzlich zu den bereits ausgeschriebenen Buvetten könnten im Horburgpark und im Kannenfeldpark Buvetten zum Verweilen einladen. Diese Standorte bedürfen noch einer Prüfung.

