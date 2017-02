Seitliche Kollision auf der Umfahrung Liestal fordert einen Schwerverletzten

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft geriet ein 65-jähriger Autofahrer, welcher auf der A22 in Richtung Pratteln unterwegs war, aus noch ungeklärten Gründen über die Sicherheitslinie und kollidierte seitlich mit einem korrekt entgegen kommenden, in Richtung Liestal-Altmarkt fahrenden Lastwagen. Durch die heftige Kollision drehte sich der Personenwagen um die eigene Achse und kam auf dem Fahrstreifen Richtung Pratteln, in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand.

Der mutmassliche Unfallverursacher wurde eingeklemmt und musste durch die Stützpunkt-Feuerwehr Liestal aus dem Auto befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch einen Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Der Lenker des Lastwagens blieb unverletzt.

Der Personenwagen erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen werden

Zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Polizei Basel-Landschaft, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Umfahrung Liestal (Kantonale Autostrasse A22) zwischen den Anschlüssen Liestal-Nord und Liestal-Süd für rund drei Stunden bis gegen 14.45 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Liestal umgeleitet. Dies führte zu entsprechenden Rückstaus und Wartezeiten.