Selber schuld: Ohne Basel gäbe es die Young Boys nicht

Diese Saison dominieren die Berner Young Boys die Super League. Mit 61 Punkten führen sie die Tabelle an, der FC Basel liegt mit 45 Punkten auf Platz zwei. Es ist eine Aufholjagd, die die Rückrunde spannend gestaltet. Die Basler Fans schmerzt es, dass ihr FC Basel nicht mehr zum Leader der Tabelle gehört.

Ein beeindruckendes Spiel

Dabei ist es ein Basler Fussballclub, der für die Gründung der Young Boys verantwortlich ist. Die Brüder May und Oscar Schwab lernten im Jahr 1897 an der Universität Bern Hermann Bauer und Franz Kehrli kennen. Eines Tages spielte der damals drei Jahre alte Basler Verein «Old Boys» gegen den FC Bern. Die vier waren dermassen beeindruckt, dass sie am 14. März 1898 einen Fussballclub gründeten. An ihr Basler Vorbild angelehnt, nannten sie ihn «Young Boys» und übernahmen dessen Farben, gelb-schwarz.

Auch wenn es schmerzt, dass diese Saison in der Super League die Nase vorn haben, so kann sich das rotblaue Herz dennoch ein kleines bisschen freuen. Ohne Basel gäbe es die Young Boys nicht.

