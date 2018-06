Selbstunfall: Auto kollidiert mit Leitplanke und überschlägt sich

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 23-jähriger Autolenker vom St. Jakob her auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Von der Einspurstrecke wechselte er auf den Normalstreifen und beabsichtigte auf die erste Überholspur fahren. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen kollidierte er mit der Leitplanke wodurch sich das Fahrzeug überschlug und mehrere Meter durch die Luft flog. In der Folge rutschte das Fahrzeug ca. 30 Meter auf dem Dach bevor es sich von selbst wieder auf die Räder drehte und schlussendlich zum Stillstand kam.

Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.