Selbstunfall: Fahrzeug kollidiert mit Kandelaber

Polizei BL: In der Nacht auf Samstag Einbrecher in flagranti erwischt

Sissach BL / Muttenz BL. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 2./3. Februar 2018, hat die Polizei Basel-Landschaft zwei mutmassliche Einbrecher in flagranti erwischt. In Muttenz BL brach eine Person in ein Reisebüro ein und in Sissach BL entwendete der mutmassliche Einbrecher unter anderem mehrere Packungen Zigaretten aus einem Kioskgeschäft beim Bahnhof.