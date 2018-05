Selbstunfall: Fahrzeug kollidiert mit Leitplanke

Helvetia Versicherungen hat 2017 im Geschäft der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz ein solides Ergebnis erzielt. Trotz der unverändert realitätsfremden Parameter in der zweiten Säule hält Helvetia an ihrer breiten Angebotspalette fest. Im Geschäft mit der Vollversicherung wird jedoch weiterhin mit grosser Zurückhaltung agiert.