Selbstunfall: Fahrzeuglenker verunfallt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht vom 20./21. Februar 2018, um ca. 02:00 Uhr, verursachte ein Fahrzeuglenker in der Rheinfelderstrasse in Sissach BL einen Selbstunfall. Der alkoholisierte Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte schlussendlich mit der Leitplanke.