Selbstunfall auf Autobahn A2 – Polizei sucht Zeugen

Orell Füssli Basel neu an der Freie Strasse 17

Am 18. Januar 2018 hat die Orell-Füssli-Filiale im Stadtzentrum von Basel ihre neuen Räume bezogen. Die Buchhandlung an der Freie Strasse 17 ist an bester Passantenlage gelegen und zeichnet sich durch ein komplett neues Filialkonzept aus, bei dem das Buch klar im Fokus steht. Ein moderner Innenausbau und eine ideale Aufteilung der Fläche über drei Geschosse bieten eine gute Übersichtlichkeit für die Kundinnen und Kunden. Gemütliche Sitzgelegenheiten und ein integriertes Café laden zum Verweilen und Schmökern ein.