Selbstunfall in Thürnen BL: Auto landet im Bach

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte der 73-jährige Fahrzeuglenker auf einem Parkplatz an der Rebgasse in Thürnen zu parkieren. Beim Manövrieren rutschte er vom Pedal, worauf sein Fahrzeug geradeaus über ein Bord in den Homburgerbach fuhr. Der Fahrzeuglenker blieb beim Unfall unverletzt. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Aus dem Fahrzeug ist keine Flüssigkeit ausgelaufen.