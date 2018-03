Selbstunfall mit hohem Sachschaden wegen ungenügender Sicht

Ein Autolenker hat am Samstagabend bei einem Selbstunfall in der Strassburgerallee hohen Sachschaden an zwei parkierten Fahrzeugen angerichtet. Der 28-Jährige hatte zuvor die schneebedeckte Frontscheibe seines Autos nur ungenügend gereinigt. Die Verkehrspolizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein. Ihm droht neben einer Busse und Verfahrenskosten ein Ausweisentzug.