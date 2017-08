Selbstunfall unter Alkoholeinfluss. Die Polizei sucht Zeugen

Eine junge Frau wurd nach einer Auseinandersetzung ausgeraubt und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 30-jährige Personenwagenlenker auf der Hauptstrasse von Zeglingen BL in Richtung Tecknau BL. In einer Linkskurve verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, touchierte die rechtsseitige Böschung, geriet ins Schleudern, überschlug sich und flog anschliessend mehrere Meter durch die Luft. Das Fahrzeug blieb schliesslich auf dem Wiesland stehen.



Der Lenker und der Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.65 mg/l. Der Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.

Der genaue Unfallhergang ist unklar. Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden (Telefon 061 553 35 35).