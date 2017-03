Seltisberg: Wochenendhäuschen vollständig abgebrannt

Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte um 21:54 Uhr. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die aufgebotene Feuerwehr Oris, unterstützt durch die Stützpunkt-Feuerwehr Liestal, hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder und es entstand grosser Sachschaden. Personen oder Tiere befanden sich zum Brandzeitpunkt keine im Haus.

Die Brandursache wird zurzeit von der Polizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt.