Sempach Thomas gewinnt 99. Baselstädtischen Schwingertag

Sempach Thomas siegt mit makelloser Festbilanz

Sennenschwinger Sempach Thomas, der beim Baselstädtischen Schwingertag als Brünig-Schwinget-Sieger von 2016 in der Favoritenrolle angetreten war, konnte sich den Festsieg mit einer makellosen Bilanz von sechs gewonnenen Gängen sichern. Im Schlussgang bezwang er den chancenlosen Aargauer Widmer Tobias nach lediglich 1:53 Minuten Gangdauer. Der Kombination Hüfter/Kopfgriff hatte Widmer nichts entgegenzusetzen. Siegermuni «Basil vom Spalebärg» fand in Sempach Thomas einen neuen Besitzer und wurde diesem unmittelbar nach dem gewonnenen Schlussgang vor einem applaudierenden Publikum auf dem Schwingplatz übergeben.

Zufriedene Gesichter trotz Wetterpech

Die Organisation der 99. Ausgabe des Baselstädtischen Schwingertags lag in der Verantwortung der Basler Fasnachtsgesellschaft Seibi 1933 und des Schwingerverbands Basel-Stadt. Trotz dem über weite Strecken garstigen Auffahrtswetter und dem dadurch unter den Erwartungen gebliebenen Zuschaueraufmarsch konnten die Organisatoren ein positives Fazit ziehen – ein geselliger Anlass ohne gravierende Verletzungen auf dem Schwingplatz und zum Schluss sogar mit ein wenig Sonnenschein konnte im Beisein von überwiegend zufriedenen Gesichtern über die Bühne gebracht werden.

Festakt mit hohem Besuch

Neben den sportlichen Akteuren sorgte der Festakt mit Ansprachen von Regierungsrat Dr. Conradin Cramer und Seibi-OK-Chef Dominic Willimann für Aufmerksamkeit beim Festpublikum. Schwingertag-Ehrenpräsident Cramer hob in seiner Festansprache die besondere Kulisse an diesem einmaligen Schauplatz inmitten pulsierender Urbanität hervor, während sich Willimann in seiner Rede überaus dankbar für den unermüdlichen Einsatz seiner Cliquenkolleginnen und -kollegen zeigte. Untermalt von Alphornklängen und Trommelwirbeln wurden die Festbesucherinnen und -besucher mit dem Festakt mental auf den Schlussgang eingestimmt, der in Sempach Thomas einen würdigen Sieger fand.