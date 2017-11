Sexualdelikt in der Riehenstrasse

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich die Frau auf dem Heimweg, vom Badischen Bahnhof kommend, in Richtung Riehenstrasse befand. Auf Höhe der Rosentalanlage kam ihr ein Mann entgegen. Plötzlich zerrte dieser sie in ein Gebüsch und berührte sie unsittlich. Aufgrund der Gegenwehr der Frau liess der Täter von ihr ab und rannte in unbekannte Richtung davon. Die Frau begab sich in der Folge nach Hause und erstattete gestern Abend Anzeige.

Gesucht wird: Unbekannter, 30-40 Jahre alt, ca. 190 cm gross, schwarze Hautfarbe, kräftige Statur, ungepflegte Erscheinung, kurz gekrauste schwarze Haare, auffällig grosse Nase, hatte eine farbige Tätowierung (Schriftzug) am linken Unterarm, trug schwarzen Hoody (Pullover) mit

Reissverschluss und Kapuze.